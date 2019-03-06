МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 50 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости футбола

"Тяжелое положение": в России кинулись на защиту "жертве Ракицкому"

4.3тЧитать материал на украинском

Бывший главный тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов прокомментировал невызов футболиста "Зенита" Ярослава Ракицкого в национальную сборную Украины.

"Все выглядит так, как будто все же присутствуют политические мотивы. Непонятно, как в сборной оценивают этого игрока. У Ракицкого тяжелое положение. Если он чувствует, что с ним поступили несправедливо, то ему остается только работать, надеяться, что вызовут в следующий раз", — цитирует Билялетдинова RT.

Тренер стал на защиту футболиста и дал ему совет.

"Сильно расстраиваться, переживать тоже смысла не имеет. Стоит пожелать ему силы духа, не обращать внимания на такие ситуации. Футбол, как и весь остальной спорт, должен быть вне политики, но есть чересчур сильные политические обстоятельства, которые никуда не денутся. Вот он и стал своеобразной жертвой этого", — подытожил Ринат Саярович.

Новости
"Когда Порошенко проиграет": в России "подгорело" из-за отказа сборной Украины от Ракицкого

Напомним, что матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2020 Украина проведет с командами Португалии (22 марта) и Люксембурга (25 марта).

Накануне появилась реакция болельщиков на решение Шевченко. Кроме того, отсутствие Ярослава в составе "сине-желтой" команды вызвало настоящую истерику в "ДНР".

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Персона
Ярослав Ракицкий
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
27
18
Смешно
1
Интересно
1
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кихот Дон
Кихот Дон
рак пидарак пусть получает гражданство рф и играет за кривоногих вот и выход
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги