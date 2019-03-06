"Тяжелое положение": в России кинулись на защиту "жертве Ракицкому"

Бывший главный тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов прокомментировал невызов футболиста "Зенита" Ярослава Ракицкого в национальную сборную Украины.

"Все выглядит так, как будто все же присутствуют политические мотивы. Непонятно, как в сборной оценивают этого игрока. У Ракицкого тяжелое положение. Если он чувствует, что с ним поступили несправедливо, то ему остается только работать, надеяться, что вызовут в следующий раз", — цитирует Билялетдинова RT.

Тренер стал на защиту футболиста и дал ему совет.

"Сильно расстраиваться, переживать тоже смысла не имеет. Стоит пожелать ему силы духа, не обращать внимания на такие ситуации. Футбол, как и весь остальной спорт, должен быть вне политики, но есть чересчур сильные политические обстоятельства, которые никуда не денутся. Вот он и стал своеобразной жертвой этого", — подытожил Ринат Саярович.

Напомним, что матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2020 Украина проведет с командами Португалии (22 марта) и Люксембурга (25 марта).

Накануне появилась реакция болельщиков на решение Шевченко. Кроме того, отсутствие Ярослава в составе "сине-желтой" команды вызвало настоящую истерику в "ДНР".

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