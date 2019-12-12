Полузащитник киевского "Динамо" Георгий Цитаишвили возмущен действиями болельщиков после финального свистка матча с "Лугано" в Лиге Европы.

"Считаю, что это неправильно, что нам сегодня свистели. Если ты болеешь за команду, то болеешь и во время побед, и во время поражений. Если приезжать, чтобы посвистеть и пообси*ать, то лучше тогда вообще не приезжать. Это футбол: молодая команда, смена тренера. Даже "Барселона" не всегда играет так, как должна. Надеемся, что мы найдем причину неудач. После нового года и с новыми силами надеемся хорошей игрой убедить болельщиков, что они были неправы. Это наиболее тяжелый момент в моей карьере", – цитирует Цитаишвили tribuna.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок 6-го тура группового этапа Лиги Европы "Динамо" - "Лугано" завершился со счетом 1:1. Украинская команда заняла предпоследнее место в группе и вылетела из турнира.

После поединка Георгий Бущан эмоционально прокомментировал такой результат, заявив, что "дно пробито" и "это катастрофа".

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