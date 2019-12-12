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13 декабря • обновлено в 00:53
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"Не приезжайте вообще": футболист "Динамо" "наехал" на болельщиков, "обси*ающих" клуб

"Не приезжайте вообще": футболист "Динамо" "наехал" на болельщиков, "обси*ающих" клуб
Молодой игрок не смог сдержать эмоций
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Полузащитник киевского "Динамо" Георгий Цитаишвили возмущен действиями болельщиков после финального свистка матча с "Лугано" в Лиге Европы.

"Считаю, что это неправильно, что нам сегодня свистели. Если ты болеешь за команду, то болеешь и во время побед, и во время поражений. Если приезжать, чтобы посвистеть и пообси*ать, то лучше тогда вообще не приезжать. Это футбол: молодая команда, смена тренера. Даже "Барселона" не всегда играет так, как должна. Надеемся, что мы найдем причину неудач. После нового года и с новыми силами надеемся хорошей игрой убедить болельщиков, что они были неправы. Это наиболее тяжелый момент в моей карьере", – цитирует Цитаишвили tribuna.com.

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"Это проблема": Михайличенко назвал виновных в вылете "Динамо" из Лиги Европы

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок 6-го тура группового этапа Лиги Европы "Динамо" - "Лугано" завершился со счетом 1:1. Украинская команда заняла предпоследнее место в группе и вылетела из турнира.

После поединка Георгий Бущан эмоционально прокомментировал такой результат, заявив, что "дно пробито" и "это катастрофа".

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Автор
Максим Богданов
Тема
Лига Европы
Место
Украина Киев
Тег
ФК Динамо Киев
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
последнее время Динамо ВСЕГДА не играет так, как должна. И чего обижаться - тщательней надо, ребята! Вам нехилые денежки платят, вы на крутых машинах разъезжаете, в дальних странах ваши жены в купальничках фотаются. Это не вас об...рают. Это вы своих болельщиков таки отношением к клубу об...раете.
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Смирнов Владимир
Смирнов Владимир
19 летний мажор, сыгравший 3 матча в основе, указывает что делать болелам
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Легедза Ігор
Легедза Ігор
Барселону приплів)
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