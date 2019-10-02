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3 октября • обновлено в 00:28
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Тренера "Аталанты" перед матчем с "Шахтером" удивило украинское слово

2.4т Читать материал на украинском

Главного тренера итальянской "Аталанты", которую донецкий "Шахтер" обыграл накануне в Лиге чемпионов, повеселило украинское слово "питання".

Джан Пьеро Гасперини несколько раз улыбнулся во время фразы переводчицы. Оказалось, что слово "вопрос" по украински созвучно с фамилией Андреа Петаньи - футболиста, игравшего за "Аталанту" в 2016/2018 годах.

Под конец пресс-конференции Гасперини не выдержал, заявив в шутку что "Петанья сегодня не играет".

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Напомним, что встреча в Милане на стадионе "Сан Сиро" между "Аталантой" и "Шахтером" завершилась со счетом 2:1 в пользу команды из Украины. Кроме Соломона гол за "оранжево-черных" забил Мораес, а Андрей Пятов отбил пенальти.

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Тема
Шахтер - Аталанта
Тег
ФК Аталанта
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