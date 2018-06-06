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Тренер сборной Украины по футболу покинул команду

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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сообщил об уходе из его штаба специалиста по физподготовке испанца Рауля Рианчо.

Об этом Шевченко рассказал в комментарии ФФУ, подводя итоги последнего сбора национальной команды.

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"Хочу сообщить, что прекратил сотрудничество со сборной Украины один из наших тренеров - Рауль Рианчо. Он покидает команду. Мы очень благодарны Раулю за его работу и желаем успехов в будущем", - сказал Шевченко.

Отметим, что испанский тренер является разносторонним специалистом, который может заниматься как физической подготовкой команды, так и сбором аналитической информации для главного тренера. Испанец поработал в "Леванте", казанском "Рубине" и киевком "Динамо".

Как сообщал OBOZREVATEL, Рианчо уже подписал контракт с московским клубом.

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Тема
ФФУ
Персоны
Рауль РианчоАндрей Шевченко
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