Тренер "Овьедо" поддержал Лунина после ошибки в дебютном матче

Главный тренер "Овьедо" Хави Росада поддержал Андрея Лунина, который допустил досадную ошибку в первом матче за новый клуб в испанской Сегунде.

"Мы ошиблись во время второго забитого гола, но решающим стал первый мяч в наши ворота, который был забит с пенальти. Игроки – тоже люди. У меня осталось приятное впечатление от футбола, который мы показали. Теперь нам нужно готовиться к важному поединку, который состоится в воскресенье", – заявил Росада в интервью официальному сайту команды.

Хави Росада Real Oviedo

Наставник "Овьедо" также отметил, что не будет комментировать сомнительный пенальти назначенный в ворота его команды, поскольку это не его работа.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский голкипер Андрей Лунин неудачно дебютировал за свой новый клуб в матче испанской Сегунды против "Альмерии".

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