Тренер избил всю команду в раздевалке и попал на видео

Главный тренер турецкой молодежной команды "Кайсери Мейсуспор" Халит Курт избил всю свою команду во время перерыва матча против сверстников из "Кайсери Идман Юрду".

Инцидент произошел три года назад, но видео всплыло в сети лишь накануне. Войдя в раздевалку, наставника так возмутил счет 1:3, что он стал кричать на игроков и раздавать им по очереди жесткие оплеухи.

"Я сожалею о случившемся. Мы уже мобилизовали дисциплинарный комитет. Однако жалоб на тренера ни от футболистов, ни от их родителей не поступило", — прокомментировал инцидент президент Федерации любительских спортивных клубов города Кайсери Муса Сойкарджи.

"Я люблю своих игроков. У нас отношения, как между отцом и детьми, никакой актерской игры. Что касается видео, происходящее в раздевалке не должно становиться достоянием общественности, как действия пары в спальне. Такие вещи могут происходить, когда у команды цель выиграть матч или завоевать трофей. Многие тренеры это делают. Но теперь из меня сделали козла отпущения. Я приношу свои извинения. Но жалею не о пощечинах, а том, что проклинал футболистов", - заявил Курт.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный американский тренер Джеймс Али Башир, проработавший 5 лет с украинцем Александром Усиком, и который раньше тренировал Владимира Кличко, был избит в США.

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