Трансферная бомба: "Барселона" официально подписала ''рэпера''

Бывший полузащитник сборной Ганы и игрок "Сассуоло" Кевин-Принс Боатенг официально стал игроком каталонской "Барселоны".

Сообщается, что аренда с 31-летним Боатенгом обойдется "Барсе" в 2 миллиона евро. Срок договора рассчитан до конца сезона. Предусмотрена опция выкупа за 8 миллионов евро.

Боатенг в августе прошлого года под сценическим псевдонимом Prin$$ Boateng собрал более полутора миллиона просмотров в YouTube с видео на собственный хип-хоп трек King

В сети этот трансфер болельщики назвали сенсацией

"Вот честно говоря, мы давно перестали говорить о трансферах "бомба", а вот это и есть самая настоящая, ещё с утра и подумать никто не мог, в обед у виска крутили, мол лажа, а вечером раз и правда...", - пишут юзеры.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Боатенг стал жертвой безудержного троллинга соцсетей. Болельщики феерически поглумились над игроком "Баварии" после его ляпа в четвертьфинале Евро-2016.

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