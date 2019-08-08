Трансфер завершен: Коноплянку ждут в новом клубе

"Бешикташ" успешно завершил трансфер украинского футболиста немецкого "Шальке" Евгения Коноплянки, сообщает haber365.
Евгений Коноплянка
Евгений Коноплянка
29-летний полузащитник сборной Украины подпишет с турками трехлетний контракт с зарплатой 2 миллиона евро в год.
По информации издания, наш соотечественник прибудет в Стамбул на следующей неделе, после чего о контракте будет сообщено официально.
По данным Transfermarkt стоимость Коноплянки составляет 6,5 миллионов евро.
Как сообщал OBOZREVATEL, клубы ударили по рукам, договорившись о цене в 3 млн евро. До этого "Шальке" настаивал на сумме в 4 млн, тогда как стамбульцы традиционно торговались, намереваясь купить украинца задешево - всего за 2 млн. В итоге золотая середина была найдена.
Напомним, что ранее главным претендентом на Коноплянку считался другой турецкий гранд — "Фенербахче", однако он так и не сошелся в цене с нынешним обладателем прав на украинского игрока.
В начале лета в "Шальке" "поставили крест" на Евгении Коноплянке, заявив, что полузащитнику нужно искать "новый вызов".
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