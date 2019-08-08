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Трансфер завершен: Коноплянку ждут в новом клубе

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"Бешикташ" успешно завершил трансфер украинского футболиста немецкого "Шальке" Евгения Коноплянки, сообщает haber365.

Евгений Коноплянка

Евгений Коноплянка

Евгений Коноплянка

29-летний полузащитник сборной Украины подпишет с турками трехлетний контракт с зарплатой 2 миллиона евро в год.

По информации издания, наш соотечественник прибудет в Стамбул на следующей неделе, после чего о контракте будет сообщено официально.

По данным Transfermarkt стоимость Коноплянки составляет 6,5 миллионов евро.

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Как сообщал OBOZREVATEL, клубы ударили по рукам, договорившись о цене в 3 млн евро. До этого "Шальке" настаивал на сумме в 4 млн, тогда как стамбульцы традиционно торговались, намереваясь купить украинца задешево - всего за 2 млн. В итоге золотая середина была найдена.

Напомним, что ранее главным претендентом на Коноплянку считался другой турецкий гранд — "Фенербахче", однако он так и не сошелся в цене с нынешним обладателем прав на украинского игрока.

В начале лета в "Шальке" "поставили крест" на Евгении Коноплянке, заявив, что полузащитнику нужно искать "новый вызов".

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Персона
Евгений Коноплянка
Тег
Бешикташ Стамбул
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Гарев Игорь
Гарев Игорь
За шо платить2 лимона евро За бей беги Турки через год отправят Канапелю в аренду. Ленив Женчик.
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Pooh Vini
Pooh Vini
Конопля красавчик. Успехов и хорошей физ формы в новом клубе!
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