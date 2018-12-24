Трансфер года: "Шахтер" готов подписать Хачериди

Украинский защитник греческого футбольного клуба ПАОК Евгений Хачериди может перейти в "Шахтер".

"Горняки" сейчас ищут центрального защитника, их выбор остановился на Хачериди, сообщает, 1927.kiev.ua. со ссылкой на свои источники.

Евгений Хачериди Коллаж tribuna.com

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, 24 декабря появилась информация, что Хачериди прибыл в Киев и может вернуться в "Динамо", за которое выступал с 2007 по 2018 год.

Напомним, что "Шахтер" был близок к подписанию защитника сборной Украины еще в 2013 году, однако тогда Евгений продлил контракт с "Динамо".

В конце мая 2018-го Хачериди перешел в греческий ПАОК. 14 августа украинский футболист после матча в Москве против "Спартака" показал местным болельщикам щитки в цветах флага Украины.