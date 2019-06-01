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Тоттенхэм – Ливерпуль: букмекеры перед финалом ЛЧ неожиданно изменили котировки

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Букмекеры повысили котировки на победу "Ливерпуля" в финале Лиги чемпионов 2019 года с "Тоттенхэмом".

Поединок пройдет на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде в субботу, 1 июня. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Тоттенхэм – Ливерпуль. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

Аналитики предлагают сделать ставки на победу "красных" в основное время с коэффициентом 1,88 (было 1,95). Ничья оценивается котировкой 3,70 (было 3,45). А показатели на успех "шпор" достигают уровня 4,40 (было 4,00).

Тоттенхэм – Ливерпуль: букмекеры перед финалом ЛЧ неожиданно изменили котировки

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Финал Лиги чемпионов 2019: украинки ошарашили УЕФА

Как сообщал OBOZREVATEL, финал Лиги чемпионов "Тоттенхэм" – "Ливерпуль" будет судить скандальный арбитр, который вошел в историю турнира и стал объектом грандиозной критики.

Кроме того. стало известно, по какому каналу покажут матч в Украине.

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Темы
Лига чемпионовфинал Лиги чемпионов
Место
ИспанияМадрид
Теги
ФК ЛиверпульТоттенхэм Хотспур
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