Свитолина напомнила о себе пикантным фото

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась философским постом в социальной сети Instagram, вспомнив также о гламурной фотосессии для известного французского журнала Elle.

В 2018 году для съемок в знаменитом глянце одна из лучших теннисисток мира решилась на кардинальную смену имиджа. Многие фанаты тогда просто не узнали свою любимицу, которая зачесала волосы назад и предстала на корте в очень неожиданном образе.

Элина Свитолина ELLE

Спустя год украинка решила освежить в памяти один из снимков, где она восседает на судейской вышке и смотрит на зрителя сверху вниз.

"Не спешите судить меня... Вы видите только то, что я хочу вам показать", – написала Свитолина.

В ответ Элина дождалась привычных комплиментов в свой адрес от своих почитателей. "Ты выглядишь великолепно, как обычно", "Вся Украина за тебя, красивая", – восторгаются болельщики.

Напомним, в октябре Свитолина приняла участие в турнире "Кубок Кремля" в Москве, что вызвало неодобрение многих любителей спорта в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 ноября Элина стала вице-чемпионкой Итогового турнира WTA-2019.

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