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24 февраля • обновлено в 13:00
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Суркис высказался о допинг-скандале Беседина

2.1т
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Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис заявил, что ему тяжело комментировать проваленный нападающим команды Артемом Бесединым допинг-тест после матча Лиги Европы против "Мальме".

"Мне сложно что-то сказать. Потому что некорректно будет это комментировать. Знаю, 24 февраля в УЕФА будет рассматриваться дело Беседина, и я надеюсь, что Артем такой парень, который не позволяет себе ничего принимать. В киевском "Динамо" впервые за столько лет что-то такое случилось. Думаю, это может быть какой-то форс-мажор", – сказал Суркис в эфире программы "Профутбол".

Игорь Суркис

Игорь Суркис

Sportarena

Он также рассказал, что "Динамо" продлило контракт с Бесединым на четыре года, несмотря на допинговый скандал.

"Главный врач команды Леонид Миронов отстранен от работы до выяснения обстоятельств. Что касается Беседина, то он подписал с командой контракт на четыре года. Я надеюсь, что он вскоре вернется в строй и нам поможет", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Игорь Суркис наехал на Украинскую ассоциацию футбола (бывшая ФФУ) из-за решения по расистскому скандалу в матче 14-го тура УПЛ против "Шахтера".

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Тема
допинговый скандал
Персоны
Артем Беседин Игорь Суркис
Тег
ФК Динамо Киев
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