Суркис о подписании Луческу: двое суток не спал, вел переговоры

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал, как уговаривал румынского тренера Мирчу Луческу возглавить столичную команду.

Игорь Михайлович считает, что Луческу сможет добиться успеха с "Динамо".

"Поймите меня, я колебался. Двое суток не спал, вел переговоры, чтобы его убедить. Имейте в виду, что Луческу из "Шахтера" ушел не один. Он хочет обыграть "Шахтер". Луческу знает, как это сделать. Я смотрел Мирчи в глаза и поверил. Вы же критиковали меня за "динамовские сердца"? Хотели иностранного специалиста? Получите", – цитирует Суркиса Главком.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 июля бывший тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу стал новым главным тренером киевского "Динамо" вместо отправленного в отставку Алексея Михайличенко.

Сразу после презентации Луческу прокомментировал свое назначение на пост тренера "Динамо".

Позже СМИ сказали, сколько румын будет получать в киевской команде.

После подписания ЛуческуОлег Блохин заявил, что он в шоке и ему плюнули в душу.