"Должна": Суркис поставил жесткое условие Михайличенко

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис потребовал от нового тренера команды Алексея Михайличенко с первых матчей улучшить результаты команды.

Комментируя смену наставника, босс "бело-синих" отметил, что не приемлет никаких отмазок от нового тренерского штаба.

Игорь Суркис "Футбол 24"

"Я уверен, Михайличенко сделает все от себя возможное, он будет работать 24 часа в сутки, чтобы возродить "Динамо". Команда со следующей игры должна начать показывать, что она понимает, что произошло недопустимое, вернуть доверие болельщиков. Со следующей игры, время на раскачку нет, нет никакой перестройки, "вот еще немножко, сейчас новый тренерский штаб пришел, мы немножко подождем", ничего нет. С первой игры с "Олимпиком" – качественная игра, качественный футбол, самоотдача и результат", – подчеркнул Суркис в интервью программе "Профутбол" на канале 2+2.

Как сообщал OBOZREVATEL, Игорь Суркис резко высказался в адрес болельщиков после назначения Алексея Михайличенко на пост главного тренера "Динамо".

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