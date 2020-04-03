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3 апреля • обновлено в 18:31
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Стырил деньги, увел жену: Уткин раскрыл правду о Дзюбе

1.4т
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Лучший футболист России Артем Дзюба в начале свое карьеры отметился рядом скандальных поступков.

Как рассказал в эфире своего YouTube-канала комментатор Василий Уткин нападающий ограбил своих коллег, а также увел жену у одного из лучших друзей.

"Больше всего удивляет та искренняя любовь, которую вы питаете к Дзюбе. Он в начале карьеры стырил деньги у друга в раздевалке, потом увел жену у лучшего товарища. Была еще масса историй, но Дзюба по-прежнему остается для вас героем. Кто-то послал Дзюбу на три буквы. И что? Дзюбу потребовалось защищать силами МВД. И как ведет себя капитан национальной сборной?!" – сказал Уткин.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Уткин послал Артема Дзюбу на три буквы после того, как футболист заявил, что комментатор деградировал.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персоны
Артем Дзюба Василий Уткин
Тег
сборная России по футболу
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