"Страдает сборная": Блохин втоптал в грязь чемпионат Украины

Бывший тренер киевского "Динамо" Олег Блохин считает, что в чемпионате Украины играют слабые футболисты. Легенда "бело-синих" втоптал в грязь уровень УПЛ, отметив, что от этого страдает национальная сборная Украины.

"Я считаю, что у нас слабый уровень игроков. Многие футболисты не соответствуют уровню чемпионата. От этого страдает сборная. Если не появляются качественные футболисты, то трудно создавать сборную. Конкуренции особой нет. Можно назвать несколько игроков в сборной, которые обязательно будут играть. Им просто нет замены", - сказал Олег Владимирович в интервью клубному журналу "Динамо".

Ранее "Обозреватель" сообщал, что Блохин оценил шансы "Динамо" в Лиге Европы, где киевлянам предстоит сыграть в 1/16 финала с греческим АЕКом.