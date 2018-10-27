''Ставить пенальти'': экс-игрок "Шахтера" высказался о судействе в УПЛ

Бывший футболист донецкого "Шахтера" Алексей Белик посоветовал арбитрам украинской Премьер-лиги ставить больше пенальти. Анализируя матч 13-го тура чемпионата Украины "Десна" - "Мариуполь", который завершился победой черниговской команды 2:0, экс-игрок сборной Украины отметил, что судья имел право назначить как минимум два 11-метровых в ворота обеих команд.

"УЕФА или ФИФА – им нужно что-то делать с этими руками. VAR, не-VAR – должны быть четкие правила. Есть рука – надо ставить пенальти. Когда рука неумышленная, или в неестественном положении – всегда будет в этом двойной смысл. Один судья будет действовать так, другой иначе", - цитирует Белика UA-Football.

Алексей Белик ФК Шахтер

По мнению бывшего игрока "Шахтера", большее количество пенальти в матче поможет популяризировать футбол в Украине.

"Уверен, что в нашем чемпионате надо ставить такие пенальти. У нас и так ходит на стадион по 500 человек. Когда счет будет 1:0, люди не будут ходить, а так судья поставил два пенальти, и закончили 3:1. Кто-то посмотрел, что результативный футбол и пошел на следующий матч", - предложил свой вариант решения проблемы с посещаемостью Белик.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-игрок "Динамо" Евгений Хачериди "наехал" на арбитра УПЛ.