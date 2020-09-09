Стало известно, от чего зависит будущее "нового Шевченко" в "Динамо"

Известный скаут рассказал, от чего зависит будущее Супряги в "Динамо".

Скаут итальянского клуба "Кальяри" Алекс Великих заявил, что трансфер нападающего "Динамо" Владислава Супряги в "Болонью" во многом зависит от того, как закончится матч третьего квалификационного раунда ЛЧ против АЗ.

""Динамо", думаю, пойдет на продажу игрока, если будут предложения с полной оплатой трансфера, и если будет заложен хороший процент от перепродажи. Что касается суммы трансфера, то цифра в 15 млн. евро мне кажется той, которая удовлетворит украинскую сторону. Особенное значение в переговорах имеет факт квалификации или неквалификации "Динамо" в групповой этап Лиги чемпионов. Если киевляне не пройдут в групповом турнир ЛЧ, то шансы на покупку "Болоньей" Супряги существенно вырастут", – цитирует слова Великих издание Footboom.

Он также озвучил возможную стоимость трансфера украинского нападающего, которого сенегальский агент Ибрагима Сонко назвал "новым Шевченко".

"Если "Динамо" не пройдет АЗ, то Супрягу, думаю, отдадут. Итальянская сторона хочет совершить эту сделку на следующих условиях: аренда за 3 млн. евро с обязательством выкупа за 7 млн. евро + вероятный бонус в размере 3 млн. евро", – заявил скаут.

Как сообщал OBOZREVATEL, УЕФА назвал точное время и место проведения матча квалификации Лиги чемпионов между "Динамо" и АЗ.

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!