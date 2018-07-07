Стало известно о гнусном поступке русских болельщиков на ЧМ-2018

Болельщики в форме сборной Англии, который выбросили в мусорник мужчину, внешне очень похожего на советского вождя Владимира Ленина, оказались россиянами.

Фанаты из Москвы сняли постановочное видео, использовав настоящего двойника Ленина, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, один из участников этого ролика по кличке Леонид Старый "хотел хайпа". Теперь же он скрывается от полиции.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что бразильская болельщица погибла нелепой смертью, празднуя победу своей команды в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2018 против сборной Сербии.