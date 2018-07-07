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Чемпионат мира 2018
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Стало известно о гнусном поступке русских болельщиков на ЧМ-2018

3.5тЧитать новость на украинском

Болельщики в форме сборной Англии, который выбросили в мусорник мужчину, внешне очень похожего на советского вождя Владимира Ленина, оказались россиянами.

Фанаты из Москвы сняли постановочное видео, использовав настоящего двойника Ленина, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, один из участников этого ролика по кличке Леонид Старый "хотел хайпа". Теперь же он скрывается от полиции.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что бразильская болельщица погибла нелепой смертью, празднуя победу своей команды в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2018 против сборной Сербии.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Место
Россия
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Пигин Макс
Пигин Макс
Новость, достойная ушей хохлов. Читайте и обтекайте, дэбилы!!!
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Александр
Александр
Пигин Макс, дыбил нахуй оно хохлам надо ваш задрот с лениным
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