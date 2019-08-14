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Стало известно, кто может возглавить "Динамо" после отставки Хацкевича

2.5т Читать материал на украинском

После увольнения Александра Хацкевича из "Динамо" стало известно о двух кандидатурах на замещение поста главного тренера киевской команды.

Как сообщает Sport.ua, президент "Динамо" пока не принял решение, кто заменит белорусского специалиста. На данный момент есть два претендента на то, чтобы возглавить команду с приставкой исполняющего обязанности. Это - Алексей Михайличенко и Александр Заваров.

Алексей Михайличенко

Алексей Михайличенко

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Михайличенко сейчас занимает пост спортивного директора клуба, Заваров работает селекционером. По информации СМИ, оба готовы принять "Динамо" с приставкой "и. о." главного тренера.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне "Динамо" лишилось главного тренера - решение было принято после вылета команды из квалификации Лиги чемпионов.

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Персоны
Александр Хацкевич Александр Заваров Алексей Михайличенко
Место
Украина Киев
Тег
ФК Динамо Киев
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Nenko Sergej
Nenko Sergej
Ж*дяра, задолбал!!!! Обещал ведь, после Реброва, что тренером теперь будет ТОЛЬКО иностранец... Опять те же грабли?!
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