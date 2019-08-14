Стало известно, кто может возглавить "Динамо" после отставки Хацкевича

После увольнения Александра Хацкевича из "Динамо" стало известно о двух кандидатурах на замещение поста главного тренера киевской команды.

Как сообщает Sport.ua, президент "Динамо" пока не принял решение, кто заменит белорусского специалиста. На данный момент есть два претендента на то, чтобы возглавить команду с приставкой исполняющего обязанности. Это - Алексей Михайличенко и Александр Заваров.

Алексей Михайличенко footboom.com

Михайличенко сейчас занимает пост спортивного директора клуба, Заваров работает селекционером. По информации СМИ, оба готовы принять "Динамо" с приставкой "и. о." главного тренера.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне "Динамо" лишилось главного тренера - решение было принято после вылета команды из квалификации Лиги чемпионов.

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