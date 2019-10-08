"Может еще Борис Апрель?" Стало известно, кто исполнит гимн на матче Украина - Литва

Фронтмен группы "DZIDZIO" Михаил Хома исполнит гимн Украины перед матчем 6-го тура отбора на чемпионат Европы по футболу-2020 Украина - Литва, сообщил журналист Игорь Цыганык.

Матч состоится 11 октября в Харькове на стадионе "Металлист". Начало – 21.45.

Эта информация была неоднозначно воспринята украинскими болельщиками. Некоторые одобрили выбор организаторов, но были такие, которые сравнили DZIDZIO с Ольгой Поляковой и Борисом Апрелем.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 сентября встреча в Вильнюсе между этими же сборными завершилась в нашу пользу (3:0).

Напомним, что сборная Украины набрала 10 очков в первых четырех турах. В спаренных матчах 7/10 июня со счетом 5:0 была разгромлена Сербия, а затем минимально (1:0) обыгран Люксембург.

22 марта украинцы сенсационно сыграли вничью (0:0) в матче против Португалии, а 25 марта на последних секундах вырвали победу над неуступчивым Люксембургом (2:1).

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