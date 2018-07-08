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Чемпионат мира 2018
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Стало известно, как отреагировал Путин на вылет сборной России с ЧМ-2018

7.4тЧитать новость на украинском

Президент России Владимир Путин после поражения в четвертьфинале ЧМ-2018 позвонил главному тренеру российской команды Станиславу Черчесову.

"Путин смотрел. Болел. Наши проиграли в честной красивейшей игре. Но для нас они молодцы. Герои. Они умирали на поле. Мы гордимся ими!" — цитирует "Интерфакс" пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

Позже Черчесов рассказал, что глава государства позвонил, выразил поддержку футболистам и поблагодарил их за красивую игру.

"Путин звонил днем, мы поговорили несколько минут. Сейчас он тоже позвонил, поздравил с хорошей игрой, как мы себя показали и проявили", — отметил наставник россиян.

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Напомним, что игра Россия - Хорватия завершилась в серии пенальти победой "клетчатых" с общим счетом 6:5.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Объект
сборная России по футболу
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andrei
andrei
Молодец, Владимир Владимирович. Поддержал наших орлов! Слава России!
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Одно Хуйло позвонило другому хуйлишке поздравить стадо с вылетом! Ну и фуй с ними!
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1
3
Пигин Макс
Пигин Макс
Махал Махалыч, Ты опять всё попутал. Стадо не прошло отборочный матч. Гыгыгы!!!
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2
1

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