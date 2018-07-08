Стало известно, как отреагировал Путин на вылет сборной России с ЧМ-2018

Президент России Владимир Путин после поражения в четвертьфинале ЧМ-2018 позвонил главному тренеру российской команды Станиславу Черчесову.

"Путин смотрел. Болел. Наши проиграли в честной красивейшей игре. Но для нас они молодцы. Герои. Они умирали на поле. Мы гордимся ими!" — цитирует "Интерфакс" пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

Позже Черчесов рассказал, что глава государства позвонил, выразил поддержку футболистам и поблагодарил их за красивую игру.

"Путин звонил днем, мы поговорили несколько минут. Сейчас он тоже позвонил, поздравил с хорошей игрой, как мы себя показали и проявили", — отметил наставник россиян.

Напомним, что игра Россия - Хорватия завершилась в серии пенальти победой "клетчатых" с общим счетом 6:5.