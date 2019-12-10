Стало известно, как изменились цены украинских футболистов

Стоимость вингера сборной Украины и "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко уменьшилась на 5 млн. евро, а самым дорогим украинцем остается игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко.

Немецкий сайт Transfermarkt обновил цены на футболистов, играющих в английской Премьер-лиге, в результате чего стоимость Андрея Ярмоленко уменьшилась до 15 миллионов евро. Экс-футболист киевского "Динамо" уступил вторую строчку в рейтинге самых дорогих украинских игроков Виктору Цыганкову, который теперь единолично идет вторым в рейтинге с ценником в 20 млн. евро.

Александр Зинченко и Андрей Ярмоленко Футбол 24

Напомним, что максимальная стоимость Ярмоленко была зафиксирована на отметке в 25 млн. евро.

Что касается Александра Зинченко, то цена левого защитника "Манчестер Сити" не изменилась и составляет 30 миллионов евро. Украинец оправился от травмы и возобновил тренировки с первой командой, но на поле еще не возвращался.

Как сообщал OBOZREVATEL, руководство "МанСити" начинает подыскивать замену главному тренеру клуба Пепу Гвардиоле.

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