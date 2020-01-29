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29 января • обновлено в 17:26
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"Динамо" не может избавиться от скандального легионера: названа причина

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Защитник киевского "Динамо" Карлос Самбрано не хочет покидать команду, пока ему не выплатят задолженность по зарплате, которая составляет 4 месяца.

Как сообщает агентство TheMiracleTech, аргентинский "Бока Хуниорс" договорился с украинским клубом о покупке перуанца за сумму, которая приблизительно равняется 1,5 миллионам долларов, и с самим игроком об условиях трехлетнего контракта. Для завершения трансфера Самбрано необходимо отказаться от недополученной зарплаты.

Карлос Самбрано

Карлос Самбрано

Peru - Diario As

Стоит отметить, что защитник перешел в киевский клуб в январе 2018 года, но не провел за команду ни одного матча. Перуанец неоднократно попадал в секс-скандалы у себя на родине.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Карлос Самбрано жестко раскритиковал трансферную политику киевского "Динамо".

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Персона
Карлос Самбрано
Тег
ФК Динамо Киев
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