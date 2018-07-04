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Чемпионат мира 2018
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Стали известны новые подробности перехода Криштиану Роналду в "Ювентус"

1.6тЧитать новость на украинском

Нападающий сборной Португалии и мадридского "Реала" Криштиану Роналду ответил положительно на предложение туринского "Ювентуса".

Новости
Роналду совершил самый благородный поступок ЧМ-2018

Португальский портал Оjogo сообщает, что футболист переедет в Италию в следующем сезоне, положив конец девятилетней связи с королевским клубом.

Ухудшение отношений с Флорентино Пересом (президент "Реала") и соблазнительное предложение "Старой синьоры" в виде четырехлетнего контракта и 30 млн евро в год, были ключевыми факторами в принятии решении португальским форвардом.

Напомним, "команда избранных" вылетела с мундиаля, уступив на стадии 1/8 уругвайцам – 2:1.

Как сообщал OBOZREVATEL, Роналду по ходу чемпионата мира установил несколько рекордов и обновил парочку исторических достижений.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Персона
Криштиану Роналду
Объекты
Реал МадридФК Ювентус
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Хозяин Хохлов
Хозяин Хохлов
Кристиан Роналдюк - Украинский и Португалиский футболист, выступающий за испанский клуб «Реал Мадрид» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Являлся самым дорогим футболистом в истории футбола до 2013 года. Дата рождения: 5 февраля 1985 - Киев, Украина Христиан родился в 1985 году в Киеве, в семье поэтов Олександра и Олеси Роналдук. В возрасте 2 лет, молодой Кристиан уже тренировался с молодежным составом Киевского Динамо, и уже тогда было понятно, что юного украинского мальца ждет отличное будущее. Однако в 1988 году на семью Роналдуков было заведено уголовное дело москалями-окупаторами, из за которого Роналдуки вынуждены были бежать в Португалию, где долгое время прятались, пока не получили политическое убежище. В возрасте 8 лет юный Кристиан, или как прозвали его местные ребят, Криштиану, поступил в любительскую команду Андоринья, где местные работяги оценили юного украинца, и уже в возрасте 12 лет попал в сильный португальский футбольный клуб "Спортинг". В 2001 году юного Украинца вызывают в сборную Украины по футболу, но угрозы расправы над семьей паренька от москалей, вынуждают его принять предложение Португальской сборной. Как утверждал в своих интервью Роналдук - "Граю за Червоно-Зеленую Португалию, а в мыслях думаю о Жовто-Блокитной Украине" В 2003 году молодой Украинец Роналдук переходит в титулованный английский клуб Манчестер Юнайтед, где раскрывается как невероятный талант. Уже тогда, федерация футбола Украины признает его , как лучшего футболиста Украины нового тысячилетия. С 2009 года Роналдук выступает за Испанский футбольный клуб Реал Мадрид, где показывает себя как настоящий потомок выдающихся людей, таких как Степан Бандера и Георгий Ващенко. В 2012 году на домашний для себя Чемпионат Европы по футболу в Украине. Там, на радость своим украинским землякам, Роналдук показывает выдающуюся игру, но даже теплая встреча земляками, не смогла ему помочь выйграть титул со сборной Португалии, которая заняла лишь третье место. Но Кристиан Роналдук, как настоящий украинец, пообещал болельщикам Украины, что через 4 года, на следущем мундиале выйграет для Украины Чемпионат Европы! И он сдержал свое слово, победив на Чемпионате Европы во Франции, и посвятив победу родному Киеву. В 2018 году Роналдук был инициатором бойкота Чемпионата Мира в России, из за оккупации Крыма и агрессии России на Донбассе, однако федерация футбола Португалии вынудила его принять участие. Поэтому главная задача Роналдука на нынешнем первенстве, это выбить сборную России и опозорить ее перед всем миром, как обычно и делает наша ВЕЛИКАЯ УКРАИНСКАЯ ДЕРЖАВА!
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