Стали известны новые подробности перехода Криштиану Роналду в "Ювентус"

Нападающий сборной Португалии и мадридского "Реала" Криштиану Роналду ответил положительно на предложение туринского "Ювентуса".

Португальский портал Оjogo сообщает, что футболист переедет в Италию в следующем сезоне, положив конец девятилетней связи с королевским клубом.

Ухудшение отношений с Флорентино Пересом (президент "Реала") и соблазнительное предложение "Старой синьоры" в виде четырехлетнего контракта и 30 млн евро в год, были ключевыми факторами в принятии решении португальским форвардом.

Напомним, "команда избранных" вылетела с мундиаля, уступив на стадии 1/8 уругвайцам – 2:1.

Как сообщал OBOZREVATEL, Роналду по ходу чемпионата мира установил несколько рекордов и обновил парочку исторических достижений.