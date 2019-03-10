Стала известна судьба Месси в "Барселоне"

Руководство "Барселоны" планирует подписать новый контракт с нападающим Лионелем Месси. Действующее соглашение 31-летнего аргентинца рассчитано до лета 2021 года, отступные – 700 миллионов евро.

Лео Месси

"Контракт Лео рассчитан до 2021 года, и мы хотим продлить его. Он стал сильнее, в том числе ментально, чем когда-либо. У него есть амбиции выигрывать трофеи", – цитирует президента "сине-гранатовых" Жоди Бартомеу Football Espana.

Футболист выступает за взрослую команду с 2004 года. В нынешнем сезоне Месси провел 24 матча в чемпионате Испании, в которых оформил 25 голов. "Барселона" на данный момент занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Лео возобновит карьеру в сборной в товарищеском поединке против Марокко. Капитан аргентинцев сыграл свой последний матч за национальную команду на чемпионате мира-2018 против Франции.

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