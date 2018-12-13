Стал известен список соперников "Динамо" и "Шахтера" в плей-офф ЛЕ

В четверг, 13 декабря, завершился групповой раунд Лиги Европы. В плей-офф второго по значимости клубного европейского турнира к участникам Лиги чемпионов, занявшим третьи места в своих группах, присоединилось еще 24 команды.

Своих потенциальных соперников узнали донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо", которые в следующем году поборются за главный трофей соревнований.

Чемпиону Украины могут достаться следующие команды: "Айнтрахт" Ф (Германия), "Арсенал" (Англия), "Байер" (Германия), "Бенфика" (Португалия), "Бетис" (Испания), "Валенсия" (Испания), "Вильярреал" (Испания), "Генк" (Бельгия), "Динамо" Загреб (Хорватия), "Интер" (Италия), "Наполи" (Италия), "Зальцбург" (Австрия), "Севилья" (Испания), "Челси" (Англия).

Столичной команде в 1/16 финала Лиги Европы будет немного проще. Среди соперников "Динамо" - БАТЭ (Беларусь), "Брюгге" (Бельгия), "Виктория" (Чехия), "Галатасарай" (Турция), "Лацио" (Италия), "Мальме" (Швеция), "Олимпиакос" (Греция), "Рапид" (Австрия), "Селтик" (Шотландия), "Славия" (Чехия), "Спортинг" (Португалия), "Фенербахче" (Турция), "Цюрих" (Швейцария).

ФК Динамо

Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы состоится 17 декабря в швейцарском Ньоне. Еврокубковая весна для наших команд стартует 14 февраля, а через неделю команды проведут ответные поединки.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" в заключительном матче Лиги Европы уступило "Яблонецу", но все равно с первого места вышло в плей-офф турнира. "Шахтер" упустил победу в матче против "Лиона" и, заняв третье место в Лиге чемпионов, стал участником второго по значимости клубного европейского турнира.