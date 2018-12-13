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Стал известен список соперников "Динамо" и "Шахтера" в плей-офф ЛЕ

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В четверг, 13 декабря, завершился групповой раунд Лиги Европы. В плей-офф второго по значимости клубного европейского турнира к участникам Лиги чемпионов, занявшим третьи места в своих группах, присоединилось еще 24 команды.

Своих потенциальных соперников узнали донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо", которые в следующем году поборются за главный трофей соревнований.

Чемпиону Украины могут достаться следующие команды: "Айнтрахт" Ф (Германия), "Арсенал" (Англия), "Байер" (Германия), "Бенфика" (Португалия), "Бетис" (Испания), "Валенсия" (Испания), "Вильярреал" (Испания), "Генк" (Бельгия), "Динамо" Загреб (Хорватия), "Интер" (Италия), "Наполи" (Италия), "Зальцбург" (Австрия), "Севилья" (Испания), "Челси" (Англия).

Столичной команде в 1/16 финала Лиги Европы будет немного проще. Среди соперников "Динамо" - БАТЭ (Беларусь), "Брюгге" (Бельгия), "Виктория" (Чехия), "Галатасарай" (Турция), "Лацио" (Италия), "Мальме" (Швеция), "Олимпиакос" (Греция), "Рапид" (Австрия), "Селтик" (Шотландия), "Славия" (Чехия), "Спортинг" (Португалия), "Фенербахче" (Турция), "Цюрих" (Швейцария).

Стал известен список соперников "Динамо" и "Шахтера" в плей-офф ЛЕ

ФК Динамо

Новости
Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы состоится 17 декабря в швейцарском Ньоне. Еврокубковая весна для наших команд стартует 14 февраля, а через неделю команды проведут ответные поединки.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" в заключительном матче Лиги Европы уступило "Яблонецу", но все равно с первого места вышло в плей-офф турнира. "Шахтер" упустил победу в матче против "Лиона" и, заняв третье место в Лиге чемпионов, стал участником второго по значимости клубного европейского турнира.

Читайте все новости по теме "Лига Европы" на OBOZREVATEL.

Тема
Лига Европы
Теги
ФК Динамо КиевФК Шахтер
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