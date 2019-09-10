Стадион в Днепре фантастически исполнил гимн Украины

Украинские болельщики эффектно поддержали нашу национальную футбольную сборную на "Днепр-Арене" в товарищеском матче с Нигерией.

Фанаты, заполнившие трибуны стадиона в Днепре, вместе с солисткой фантастически выполнили акапельно гимн Украины.

По словам комментатора Андрея Столярчука у него пробежали мурашки по коже. OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим прочувствовать эту невероятную атмосферу.

Как сообщал OBOZREVATEL, подобный перфоманс украинские болельщики организовали и на матче 5-го тура квалификации Евро-2020 с Литвой. Матч в Вильнюсе завершился со счетом 3:0 в нашу пользу.

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