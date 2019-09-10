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10 сентября • обновлено в 22:50
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Стадион в Днепре фантастически исполнил гимн Украины

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Украинские болельщики эффектно поддержали нашу национальную футбольную сборную на "Днепр-Арене" в товарищеском матче с Нигерией.

Фанаты, заполнившие трибуны стадиона в Днепре, вместе с солисткой фантастически выполнили акапельно гимн Украины.

По словам комментатора Андрея Столярчука у него пробежали мурашки по коже. OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим прочувствовать эту невероятную атмосферу.

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Как сообщал OBOZREVATEL, подобный перфоманс украинские болельщики организовали и на матче 5-го тура квалификации Евро-2020 с Литвой. Матч в Вильнюсе завершился со счетом 3:0 в нашу пользу.

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Место
Украина Днепр
Теги
сборная Украины по футболу сборная Нигерии по футболу Днепр-Арена
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коршун федот
коршун федот
Быд.ломасса мокшинская-без флага,без гимна, без истории."Армия без погон. - Убитые без имён. - Спортсмены без знамён".
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Александрович Валера
Александрович Валера
Выйграть помогло ?
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Махов Макс
Махов Макс
Александрович Валера, а к*цапав оно ебёт? Бгггггаааа
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Шо ещё невмерла усраи-на ,а жаль.
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Махов Макс
Махов Макс
Драго Кувалда, кто же вам к*цапням такие погремухи клеит? Не Вовка Х*йлопутин? Бгггггаааа
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