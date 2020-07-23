Спросить у Ахметова: названо условие для назначения Луческу тренером "Динамо"

Мирча Луческу не возглавит киевское "Динамо" без одобрения со стороны президента донецкого "Шахтера" Рината Ахметова.

Как сообщает издание Ziare.com, бывший наставник "горняков" не хочет портить дружеские отношения с владельцем команды, в которой он ранее работал, поэтому сначала позвонит Ахметову и спросит его разрешения на переход. Отмечается, что президент "Динамо" Игорь Суркис предложил Луческу контракт с окладом в три миллиона евро.

По информации источника, серьезный интерес к румынскому специалисту проявляет и загребское "Динамо", несмотря на то, что 22 апреля хорватская команда объявила о подписании контракта с экс-тренером львовских "Карпат" Игором Йовичевичем.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналист телеканалов "Футбол" Игорь Бурбас заявил, что Луческу находится в Киеве и уже успел осмотреть базу "Динамо" в Конче-Заспе.