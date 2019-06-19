"Спрашивали о России": Платини рассказал о допросе

Бывший президент Европейского футбольного союза (УЕФА) Мишель Платини подробно рассказал о тех вопросах, на которые он отвечал во время допроса по делу о коррупции.

По словам функционера, следователи интересовались в том числе чемпионатом мира-2018 в России.

"Несмотря на то, что я приехал как свидетель, меня тут же взяли под стражу. Было неприятно. Все длилось довольно долго. Учитывая количество вопросов, по-другому быть не могло. Меня спрашивали о Евро-2016, чемпионате мира в России, чемпионате мира в Катаре, ПСЖ, ФИФА. Я сохранял спокойствие, потому что не имею отношения ни к каким аферам", – цитирует Платини AFP.

Мишель Платини

Как сообщал OBOZREVATEL, Мишель Платини и советник бывшего президента Франции Николя Саркози были задержаны по делу о возможном подкупе функционеров ФИФА во время выборов страны-хозяйки ЧМ-2022.

По мнению следствия, Катар получил право принимать мундиаль после политического вмешательства Саркози.

В ФИФА уже начались секретные переговоры о лишении Катара ЧМ-2022.

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