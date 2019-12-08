Спартак - Ростов: онлайн видеотрансляция чемпионата России по футболу

В матче 19-го тура чемпионата России по футболу в Премьер-лиге "Спартак" в воскресенье, 8 декабря, примет дома "Ростов". Встреча начнется в 18:00 по киевскому времени (19:00 мск).

Прямой показ со стадиона "Открытие Арена" из столицы России организует телеканал "Матч-Премьер".

В последних пяти матчах “Спартак” одержал две победы, потерпел два поражения и один матч завершился вничью. “Ростов” в последних пяти встречах три раза проиграл и дважды сыграл вничью.

Ориентировочные составы:

"Спартак": Максименко, Айртон, Джикия, Жиго, Кутепов, Умяров, Крал, Зобнин, Ларссон, Бакаев, Понсе.

"Ростов": Бабурин, Чернов, Хаджикадунич, Чистяков, Козлов, Зайнутдинов, Норманн, Байрамян, Попов, Ионов, Шомуродов.

Это первая встреча между этими командами в текущем первенстве. В турнирной таблице москвичи с 22 очками находятся на 10-й позиции. У "Ростова" 31 бал и клуб расположился на 5-й строчке.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Большого московского цирка Эдгард Запашный резко высказался по поводу нецензурных выкриков во время футбольных матчей в адрес капитана сборной России Артема Дзюбы, заявив, что "ввел бы ОМОН, "покрошил" бы этих болельщиков. Попереломал бы части тела. И завтра они бы на "вы" разговаривали".

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