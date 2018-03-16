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Состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов: все результаты

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В швейцарском Ньоне 16 марта состоялась жеребьевка четвертьфинала Лиги чемпионов.

Мероприятие традиционно прошло в штаб-квартире Европейского футбольного союза (УЕФА). А ведущим церемонии был наш Андрей Шевченко.

Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов:

"Барселона" - "Рома"

"Севилья" - "Бавария"

"Ювентус" - "Реал"

"Ливерпуль" - "Манчестер Сити"

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Первые четвертьфинальные матчи состоятся 3 и 4 апреля. Ответные поединки пройдут спустя одну неделю - 10 и 11 апреля.

Напомним, что донецкий "Шахтер" вылетел из Лиги чемпионов, не сумев пройти в 1/8 финала римскую "Рому".

Как сообщал "Обозреватель", УЕФА завел дело на "Бешикташ" из-за кота, который прервал ответный матч турков с мюнхенской "Баварией".

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Лига чемпионовжеребьевка
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ШвейцарияНьон
Объекты
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