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18 декабря • обновлено в 15:49
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Соперник Украины на Евро-2020 принял важное тренерское решение

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Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Руд ван Нистелрой и полный тезка голкипера "Эвертона" Мартена Стекеленбурга вошли в тренерский штаб сборной Нидерландов по футболу.

Как сообщает "Футбол 24", Нистелрой присоединится к голландцам уже накануне Евро-2020, поскольку сейчас работает с юношеской командой "ПСВ". Что касается Стекеленбурга, то он приступит к работе уже в ближайшее время. Ранее он работал главным тренером сборной Нидерландов до 19 лет.

Тренерский штаб сборной Нидерландов

Тренерский штаб сборной Нидерландов

Эспрессо.TV

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Напомним, что голландцы являются соперниками нашей команды на Евро-2020. Матч сборной Украины против подопечных Рональда Кумана состоится 14 июня в Амстердаме.

Как сообщал OBOZREVATEL, один из лидеров сборной Нидерландов с большой долей вероятности пропустит чемпионат Европы 2020 года.

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Тема
Евро-2020
Тег
Сборная Нидерландов по футболу
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