Соперник Украины на Евро-2020 понес грандиозную потерю

Нападающий "Лиона" и сборной Нидерландов Мемфис Депай порвал крестообразные связки левого колена в матче чемпионата Франции против "Ренна" и вылетел до конца сезона.

Как сообщает агентство Yahoo, голландец был заменен в перерыве поединка, не сумев продолжить игру после столкновения с футболистом соперников. Спортивный директор "Лиона" Жуниньо заявил, что Депай получил серьезную травму, которая может помешать ему принять участие в чемпионате Европы 2020 года.

Сборная Нидерландов Footboom.com

В этом сезоне на счету нападающего 14 голов в 17 матчах за клуб и 6 голов в 6 поединках отборочного турнира к Евро-2020.

Напомним, что 14 июня в Амстердаме Украина сыграет с Нидерландами в первом туре чемпионата.

Как сообщал OBOZREVATEL, голландцы понесли потерю на тренерском мостике перед Евро-2020.

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