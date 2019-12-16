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16 декабря • обновлено в 10:31
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Соперник Украины на Евро-2020 понес грандиозную потерю

1.6т
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Нападающий "Лиона" и сборной Нидерландов Мемфис Депай порвал крестообразные связки левого колена в матче чемпионата Франции против "Ренна" и вылетел до конца сезона.

Как сообщает агентство Yahoo, голландец был заменен в перерыве поединка, не сумев продолжить игру после столкновения с футболистом соперников. Спортивный директор "Лиона" Жуниньо заявил, что Депай получил серьезную травму, которая может помешать ему принять участие в чемпионате Европы 2020 года.

Сборная Нидерландов

Сборная Нидерландов

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В этом сезоне на счету нападающего 14 голов в 17 матчах за клуб и 6 голов в 6 поединках отборочного турнира к Евро-2020.

Напомним, что 14 июня в Амстердаме Украина сыграет с Нидерландами в первом туре чемпионата.

Как сообщал OBOZREVATEL, голландцы понесли потерю на тренерском мостике перед Евро-2020.

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Темы
Евро-2020 Чемпионат Франции
Теги
Сборная Нидерландов по футболу ФК Олимпик Лион
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