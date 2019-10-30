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30 октября • обновлено в 16:05
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Соперник "Динамо" в Лиге Европы принял радикальное решение

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Соперник киевского "Динамо" по групповому турниру Лиги Европы швейцарский "Лугано" сменил тренера.

Как сообщает официальный сайт команды, Фабио Челестини уволен с поста рулевого. Причиной стали неудовлетворительные результаты коллектива в чемпионате, Кубке Швейцарии и Лиге Европы. Преемником Челестини стал Маурицио Якобаччи, который ранее работал с швейцарскими клубами "Сьон" и "Беллинцона".

Маурицио Якобаччи

Маурицио Якобаччи

ФК "Лугано"

Новости
Первая осечка! Лугано – Динамо: смотреть онлайн матч Лиги Европы

"Лугано" идет на 9-м месте в чемпионате Швейцарии и замыкает турнирную таблицу группы Лиги Европы.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" не сумело переиграть швейцарский клуб на его поле во 2-м туре группового турнира ЛЕ.

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Тема
Лига Европы
Место
Швейцария Лугано
Тег
ФК Динамо Киев
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