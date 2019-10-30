Соперник "Динамо" в Лиге Европы принял радикальное решение

Соперник киевского "Динамо" по групповому турниру Лиги Европы швейцарский "Лугано" сменил тренера.

Как сообщает официальный сайт команды, Фабио Челестини уволен с поста рулевого. Причиной стали неудовлетворительные результаты коллектива в чемпионате, Кубке Швейцарии и Лиге Европы. Преемником Челестини стал Маурицио Якобаччи, который ранее работал с швейцарскими клубами "Сьон" и "Беллинцона".

Маурицио Якобаччи ФК "Лугано"

"Лугано" идет на 9-м месте в чемпионате Швейцарии и замыкает турнирную таблицу группы Лиги Европы.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" не сумело переиграть швейцарский клуб на его поле во 2-м туре группового турнира ЛЕ.

О новых секс-скандалах с Роналду и Неймаром читай у нас в Telegram!