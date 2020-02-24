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24 февраля • обновлено в 17:35
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Снял штаны: в Африке тренера жестко наказали за издевательское празднование победы

3.3т
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Тренер команды "Мьембени" Мэни Гамера из премьер-лиги Занзибара издевательским образом отпраздновал победу над бывшим клубом и был серьезно наказан федерацией.

Как сообщает агентство FoxSports, наставника "Мьембени" дисквалифицировали на полгода и оштрафовали на 200 долларов после того, как он подошел к сектору с болельщиками "Джангомбе" и начал танцевать, показывать неприличные жесты, а в конце своего выступления снял штаны.

Мэни Гамера тренер "Мьембени"

Мэни Гамера тренер "Мьембени"

"Они отказались от меня и назвали обезьяной. Сегодня обезьяна сняла свою одежду, и нет ничего, что бы они могли с этим поделать", – сказал в свою защиту Гамера.

Отметим, что матч закончился победой "Мьембени" со счетом 1:0.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Франции футболист получил пятилетнюю дисквалификацию за укус соперника за пенис.

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Место
Танзания
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
недалеко ушел от недостранцев
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