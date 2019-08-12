СМИ выяснили, где продолжит карьеру Лунин

Испанский клуб "Вальядолид" в ближайшие дни и, возможно, даже часы объявит о переходе украинского вратаря Андрея Лунина, права на которого принадлежат "Реалу".

Об этом сообщает авторитетная газета Marca. По информации источников, клубы уже согласовали переход голкипера в рамках арендного соглашения на один год. Сам Лунин также дал свое согласие.

Андрей Лунин marca.com

Одним из владельцев "Вальядолида" является легендарный в прошлом игрок "Реала" Роналдо, поэтому между двумя клубами установились хорошие отношения и "Сливочные" готовы отдавать футболистов в аренду.

Лунин провел минувший сезон в аренде в "Леганесе", однако редко выходил на поле. В "Вальядолиде" украинцу, вероятно, придется конкурировать с 30-летним Хорди Масипом, который в прошлом сезоне провел 35 матчей в чемпионате Испании.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее испанские СМИ назвали Андрея Лунина "чемпионом по неприятностям", назвав причины, почему он не может играть в "Реале".

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