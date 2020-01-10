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10 января • обновлено в 16:59
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СМИ сообщили об окончательном решении по Лунину в "Реале"

1.2т
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Испанский "Вальядолид" смирился с потерей украинского вратаря Андрея Лунина, который хотел сменить клуб из-за отсутствия игровой практики.

Андрей Лунин

Андрей Лунин

marca.com

Как сообщает авторитетная испанская Marca, клуб начал работу по возврату из аренды из "Понферрадины" своего голкипера Хосе Антонио Каро. Именно он должен заменить Лунина на позиции второго голкипера.

Ранее сообщалось о том, что "Вальядолид" был против ухода Лунина из команды зимой, блокируя возвращение украинца в "Реал". В этом сезоне Андрей сыграл лишь 1 матч за "Вальядолид".

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Среди претендентов на Лунина называют клубы второго испанского дивизиона – "Овьедо" и "Альмерию".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Реал" столкнулся с демаршем в ситуации с украинским вратарем.

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Автор
Денис Карпов
Тема
Трансферы
Персона
Андрей Лунин
Место
Испания Вальядолид
Теги
ФК Вальядолид Реал Мадрид
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