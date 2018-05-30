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СМИ назвали зарплату Криштиану Роналду в новом клубе

3.6тЧитать новость на украинском

Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" намерен попытаться приобрести нападающего мадридского "Реала" Криштиану Роналду, сообщает AS.

Как утверждает издание, руководство парижского клуба хочет видеть в атаке команды трио Неймар — Мбаппе — Роналду и готово предложить португальцу контракт с годовым окладом € 45.

Однако ПСЖ боится, что приобретение форварда упростит задачу "Реала" по осуществлению трансфера Неймара. При этом в контракте Роналду со "сливочными" прописана опция выкупа за € 1 млрд, парижане готовы заплатить не более € 150 млн.

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Ранее сообщалось, что Криштиану намекнул на то, что покинет мадридский клуб.

Персона
Криштиану Роналду
Источник
Источник:Чемпионат
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