СМИ назвали зарплату Криштиану Роналду в новом клубе

Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" намерен попытаться приобрести нападающего мадридского "Реала" Криштиану Роналду, сообщает AS.

Как утверждает издание, руководство парижского клуба хочет видеть в атаке команды трио Неймар — Мбаппе — Роналду и готово предложить португальцу контракт с годовым окладом € 45.

Однако ПСЖ боится, что приобретение форварда упростит задачу "Реала" по осуществлению трансфера Неймара. При этом в контракте Роналду со "сливочными" прописана опция выкупа за € 1 млрд, парижане готовы заплатить не более € 150 млн.

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Ранее сообщалось, что Криштиану намекнул на то, что покинет мадридский клуб.