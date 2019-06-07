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СМИ: Фонсека покинул "Шахтер" – названа сумма отступных

1.3тЧитать материал на украинском

Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека продолжит свою карьеру в итальянской "Роме".

По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, португальский специалист договорился о расторжении контракта с "горняками", и уже в понедельник прибудет в столицу Италии.

Фонсеке и "Роме" удалось убедить руководство "горняков" пойти на уступки по сумме отступных за разрыв соглашения. Вместо пяти миллионов евро, которые были прописаны в контракте, чемпионы Украины согласились на два миллиона.

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Паулу Фонсека

Паулу Фонсека

ФК Шахтер Донецк

Напомним, Паулу Фонсека принял донецкий "Шахтер" летом 2016 года. За это время он трижды привел команду к победам в чемпионате Украины и Кубке, два раза завоевал с ней Суперкубок страны и вывел в плей-офф Лиги чемпионов.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ сообщили имя преемника Фонсеки в "Шахтере".

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Персона
Паулу Фонсека
Тег
ФК Шахтер
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