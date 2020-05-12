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12 мая • обновлено в 12:04
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"Служу народу Украины": Зозулю наградили медалью за помощь армии

1.1т
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Украинского нападающего "Альбасете" Романа Зозулю, который регулярно помогает армии, наградили медалью "Операция объединенных сил. За доблесть и верность".

"Служу народу Украины. Спасибо", – сообщил о получении награды футболист у себя в Facebook, прикрепив соответствующую фотографию.

Роман Зозуля

Роман Зозуля

Радио Свобода

Напомним, что ранее Зозуля закупил тесты на коронавирус и защитные маски и передал их в распоряжение Вооруженных сил Украины. Он также помог больнице в городе Альбасете, купив специальную шарнирно-сочлененную кровать, но это не помогло ему добиться похвалы от испанских болельщиков, многие из которых все еще считают его нацистом.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Персона
Роман Зозуля
Тег
Вооруженные силы Украины
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