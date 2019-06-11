"Слезу пустил": Коноплянка оценил победу над Люксембургом

Лидер сборной Украины Евгений Коноплянка поблагодарил львовских болельщиков за поддержку в матчах отбора Евро-2020 с Сербией (5:0) и Люксембургом (1:0).

Комментируя минимальную победу над "карликами", футболист "Шальке" назвал этот успех закономерным.

Евгений Коноплянка

"Мы хорошо разобрали их игру и специально под соперника разработали тактику через длинные забросы. Может быть, победа была не такой убедительной, как хотелось. Однако счет – на табло, и он закономерен. Когда мы играли без зрителей во Львове, я аж слезу пустил. Конечно, это две большие разницы. Эмоции просто переполняют, когда выходишь на поле такого стадиона перед болельщиками. Приятно было здесь находится", – цитирует Коноплянку сайт телеканалов "Футбол 1/Футбол 2".

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко выдвинул своим подопечным одну претензию за игру с Люксембургом.

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