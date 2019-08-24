"Слава Украине!" Экс-легионер "Динамо" отметился ярким перфомансом в сети

Бывший футболист киевского "Динамо" Данило Силва поздравил украинцев с Днем независимости страны.

Бразильский защитник на своей странице в социальной сети Instagram посвятил Украине пост. Силва опубликовал снимок из Калифорнии, на котором он позирует в майке с изображение национальной герба нашей страны.

Instagram Данило Силвы

"С Днем независимости Украины! Слава Украине", – написал Данило на украинском.

Отметим, что испанский нападающий киевского "Динамо" Фран Соль также поздравил украинцев с Днем флага и независимости страны, собрав множество восторженных комментариев.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик в День флага Украины красиво поставил на место россиянина, который решил потроллить украинцев в национальный праздник.

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