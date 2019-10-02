Скандальный украинец возглавил московский "Спартак"

Известный украинский экс-футболист Сергей Кузнецов временно возглавил московский "Спартак" после отставки главного тренера Олега Кононова.

Сергей Кузнецов (на втором плане)

37-летний Кузнецов родился в Харькове, но в 9 лет переехал в Венгрию, потому что отца (тоже Сергей, был защитником) пригласили из запорожского "Металлурга" в "Ференцварош". Там Кузнецов и начал заниматься футболом: с 1991-го по 2000-й тренировался в школе клуба, играл нападающего в молодежке и дубле.

С 2011-го по 2014-й Сергей выступал в крымском "Севастополе", забив 39 голов в 48 матчах, а в 2012 стал участником громкого скандала.

За тур до финиша Первой лиги "Севастополь" обыграл запорожский "Металлург" (2:1) – прямого конкурента за выход в УПЛ – и обошел его в таблице. Победный гол Кузнецов забил рукой.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 августа "Спартак" уступил португальской "Браге" (1:2, 0:1) в двух матчах плей-офф квалификации Лиги Европы и завершил выступление в еврокубках в этом сезоне. "Красно-белые" в четвертый раз за последние семь лет не смог преодолеть квалификацию Лиги Европы. Такой провал своей команды болельщики назвали позором для России.

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!