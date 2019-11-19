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19 ноября • обновлено в 13:19
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Скандал в Испании: тренера сборной уволят, несмотря на выход на Евро-2020

1.3т
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Главный тренер сборной Испании Роберт Морено, который вывел свою команду в финальную часть Евро-2020, будет уволен после удачного отбора на чемпионат Европы.

Роберт Морено

Роберт Морено

По информации Marca, местная футбольная федерация решила вернуть в команду бывшего наставника Луиса Энрике.

Морено узнал о том, что не будет работать с командой, сразу после матча против Румынии в понедельник (5:0). Это произошло в раздевалке команды. 42-летний специалист был так расстроен этой новостью, что не пошел на пресс-конференцию. Потом он попрощался с игроками и покинул стадион, избежав общения с журналистами.

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Морено занял пост главного тренера испанской команды летом 2019 года, заменив Луиса Энрике, который тяжело переживал смерть своей дочери. Теперь же, несмотря на успех в отборочной кампании на ЧЕ (семь побед, две ничьих, победа в группе), Морено будет вынужден уступить тренерское место Энрике.

Отмечается, что вскоре о тренерских рокировках в сборной Испании будет объявлено официально.

Как сообщал OBOZREVATEL, вокруг голкипера сборной Украины Андрея Лунина разгорелся скандал в Испании.

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Читайте все новости по теме "Евро-2020" на OBOZREVATEL.

Автор
Денис Карпов Денис Карпов
Тема
Евро-2020
Персона
Луис Энрике
Место
Испания
Тег
сборная Испании по футболу
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