Скандал со сборной Украины: в деле Мораеса очередной поворот

Федерация футбола Люксембурга потребует от УЕФА обоснование причин отклонения апелляции по делу натурализации нападающего сборной Украины Жуниора Мораеса.

Жуниор Мораес Телеканал 24

Лишь после получения этих объяснений люксембургская сторона будет думать над дальнейшими действиями по этому вопросу, сообщает Lucemburger Wort.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Бразильский форвард "Шахтера" Жуниор Мораес 18 марта получил украинский паспорт и был приглашен в сборную Украины.

Уже через три дня игрок дебютировал за "желто-синих" в игре отбора Евро-2020 с Португалией, а 25 марта вышел в стартовом составе в матче с Люксембургом.

Федерация футбола Люксембурга подала протест на результат встречи, которая завершилась драматичной победой украинцев – 1:2.

УЕФА на своем официальном сайте подтвердил законность выступлений Мораеса за сборную Украины.

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