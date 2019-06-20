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Скандал со сборной Украины: в деле Мораеса очередной поворот

2.4тЧитать материал на украинском

Федерация футбола Люксембурга потребует от УЕФА обоснование причин отклонения апелляции по делу натурализации нападающего сборной Украины Жуниора Мораеса.

Жуниор Мораес

Жуниор Мораес

Телеканал 24

Лишь после получения этих объяснений люксембургская сторона будет думать над дальнейшими действиями по этому вопросу, сообщает Lucemburger Wort.

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Тема
Скандал с Мораесом
Персона
Жуниор Мораес
Теги
сборная Люксембурга по футболуУЕФА
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Тарас Бор
Тарас Бор
И кто-бы вякал. В сборной Люксембурга как минимум половина играков натурализированные иностранцы.
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