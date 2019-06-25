Скандал с чемпионами мира U-20: обзор спортивных СМИ

Казалось бы, исторический успех юношеской сборной Украины под началом Александра Петракова на чемпионате мира (U-20) в Польше обречен на долгое смакование в прессе. Однако возвращение команды в украинские реалии фактически уничтожило эйфорию, окунув ее на минувшей неделе в огромную бочку дегтя.

МЫ НЕ ЗАСЛУЖИВАЕМ ТЕХ ГЕРОЕВ, КОТОРЫХ ИМЕЕМ?

Смастерили и водрузили ее посреди праздника своими же руками "умельцы" из Дома футбола. То, как "сине-желтые" добирались домой, как их встречали и как чествовали – не выдерживает никакой критики. И она на неделе била через край.

Началось с того, что наша команда вернулась в Киев рейсовым самолетом из Варшавы. Общественность недоумевала: неужели так трудно было организовать чартерный самолет для чемпионов мира? Иные ерничали, что хорошо, хоть не лоукостом отправили домой, а то был бы перебор с багажом и пришлось бы оставить трофей, который, по наблюдению одного из героев мундиаля Георгия Цитаишвили, "весит где-то как младенец".

Пожалуй, это можно было бы обратить в шутку, пройди в дальнейшем встреча триумфаторов под стать громкому международному успеху. Однако впереди СМИ ждало еще большее разочарование.

"Звісно, можна звинувачувати вболівальників, радість яких обмежилася постами у "Фейсбуку". Проте що зробила для того, аби явити чемпіонів людям, національна федерація, пардон, асоціація футболу? Виглядає, кількох десятків телекамер і шумового ефекту, створеного пригодованими "фанатами" організаторові дійства, було достатньо", – негодует Иван Вербицкий. (Glavcom.ua, 18.06.19).

Журналист отмечает, что фактически в тот же момент чествовали чемпионов Национальной баскетбольной ассоциации в Торонто, которые также выиграли титул впервые в истории. По разным оценкам, на улицы города почтить команду "Рэпторс" вышло от полутора до двух миллионов человек. Поскольку день был будний (а не выходной, как в нашем случае), мэр города просил частных работодателей предоставить своим работникам на время празднования выходной…

Да, сравнивать НБА и молодежный чемпионат мира по футболу сложно. Но, это с одной стороны. С другой – Торонто имеет еще и легендарную хоккейную команду "Мэйпл Лифс" – 13-кратные чемпионы Национальной хоккейной лиги. А что имеет украинский футбол?

Неужели ребята Петракова не заслужили, чтобы о точном времени их приезда сообщили во время прямой трансляции или соцсетях? Неужели так трудно было установить сцену в центре города, пустить автобус с чемпионами по Крещатику, а не ограничиться комсомольскими речами и камерной атмосферой удушающего "храма футбола"?

"Що залишиться в пам'яті після чемпіонського приїзду в Київ у капітана нашої молодіжки Валерія Бондаря чи володаря "Срібного м'яча" другому футболістові чемпіонату Сергія Булеци? Кволе скандування "У-кра-ї-на"? Вочевидь ми не заслуговуємо тих героїв, яких маємо..." – заключает И.Вербицкий. (Glavcom.ua, 18.06.19).

Поспешное чествование победителей в конференц-зале Дома футбола оказалось последней каплей, сформировавшей волну всеобщего негодования.

"Ведучий представляє всіх за іменами – від адміністраторів до капітана. Оплески, спалахи камер, групове фото на сходах під конфетті та пісню ТНМК "Віва, Україно" – це все ніби ну дуже міні-версія того, на що заслужили ці футболісти із золотими медалями на шиї.

Далі все ніби за сценарієм якогось останнього дзвінка сільської школи – багато пафосних слів, від яких кров іде з вух. А ще привітання з Днем медика, Днем батька, Трійцею. Спікери забули лише про День захисту дітей Африки, який також відзначається 16 червня", – передает с места событий корреспондент Ua.tribuna.com (18.06.19) Ирина Козюпа.

Впрочем, на этом вопросы к руководству ФФУ/УАФ в отношении команды Петракова отнюдь не заканчиваются. Тема того, что чемпионам мира среди молодежных сборных премиальные не предусматривались также заслуживает несколько слов.

"Я никогда этого не планировал. Ни один игрок не задавал такого вопроса. Они мотивированы тем, чтобы стать чемпионами мира. Этот вопрос не поднимается, потому что мы и так всегда ставим цели, чтобы ребята чувствовали, что их поддерживает страна. Они всегда будут получать удовольствие от побед и привезенных титулов", – такую позицию по премиальным озвучил президент ФФУ/УАФ в комментарии Ua.tribuna.com (18.06.19).

"А ФФУ-УАФ готова к благополучному разрешению данной ситуации? Она готовилась к этому хотя бы после победы над теми же колумбийцами, когда стало ясно, что выступление молодежной сборной Украины уже беспрецедентно успешно и придется встречать ее "под фанфары"?! У ФФУ в ее нынешнем виде есть чем готовиться? По идее, такие суммы на депозитах разрисовали в финансовом отчете", – без надежды надеется главный редактор еженедельника "Футбол" (20.06.19) Артем Франков.

НА ДНЕ

Недоверие прессы еще больше возросло, когда на неделе всплыла история с арбитром Сергеем Беккером и бездействии в ней ФФУ/УАФ. Ситуация абсурдна и циничная по своей сути настолько, что в нее сложно поверить. Тем не менее, она реальна.

Корни проблемы тянутся с 18 ноября прошлого года, когда на афинском стадионе "Спирос Луис" в товарищеском матче встречались сборные Греции и Эстонии. Судить поединок должна была украинская бригада арбитров во главе с Евгением Арановским. Но вечером накануне игры стало плохо одному из лайнсменов, 39-летнему харьковчанину Сергею Беккеру. После госпитализации врачи поставили рефери неутешительный диагноз – инсульт.

За жизнь арбитра медики боролись больше месяца. Ситуация осложнялась дороговизной лечения. Но все главные расходы взял на себя УЕФА. Общая сумма составила 80 000 евро. Далее Беккера ожидала длительная реабилитация. Понятно, что суммы вырисовывались неподъемные и семья Сергея ожидала помощи от организации, которой арбитр верой и правдой служил много лет, считался одним из лучших лайнсменов страны.

Однако помощь не пришла. Точнее, по собственной инициативе коллеги-судьи собрали 6000 евро, тогда как ФФУ попросту отмежевалась. Сдвиг вроде наступил, когда о проблеме рассказал на своей странице в "Фейсбуке" журналист Константин Андриюк. После этого на сайте ФФУ появилась отписка генерального секретаря федерации Юрия Записоцкий. В ней в частности говорилось:

"Зі свого боку ми проінформували лікарів, що, як тільки буде можливість транспортувати Сергія до України, Федерація футболу України візьме на себе відповідні послуги – або переліт, або, в разі неможливості перельоту з медичних причин, оренду відповідного спеціалізованого автомобіля. Також ми розуміємо, що Сергію буде потрібна подальша реабілітація в Україні, й ФФУ готова її оплатити". (Ffu.ua, 25.01.19).

Заявление вроде четко и недвусмысленно давало понять, что проблема с финансированием реабилитации исчерпана. Позже глава комитета арбитров ФФУ Лучано Лучи подтвердил информацию в разговоре с отцом Сергея Беккера, сказав, чтобы семья собирала все чеки, на основании которых федерация осуществит компенсацию.

На сегодня, то есть почти через пять месяцев после обещания Ю.Записоцкого, чеков собрано достаточно. Однако в Комитете арбитров на это лишь развели руками, мол чеки слишком долго собирали, и переадресовали письмо на имя президента ФФУ/УАФ/

"Никто не звонил из Федерации, кроме арбитров. Ребята всегда звонили, поддерживали, за что им огромное спасибо.

Когда я был в Греции, со мной был на контакте из Федерации Олег Белоус. Он мне сказал: просят, чтобы ты собрал все чеки, все, что ты потратил. И напиши письмо, что ты просишь помощи. Если честно, ни у кого никогда не просил помощи. Я в УЕФА не писал ничего – если они хотели помочь, они помогли.

Как раз папа возвращался в Украину, мы собрали весь пакет документов, письмо написали, папа передал Толику Абдуле, а он – в Федерацию. И по сей день – тишина…" – подтвердил состояние дел сам С.Беккер в интервью Роману Бебеху на YouTube-канале "Бомбардир". (Sportarena.com, 19.06.19).

Взрыв возмущения вызвала ситуация и у непосредственного участника переговорного процесса с ФФУ Константина Андриюка.

"У мене чесно немає слів! Пам’ятаєте, 24 січня я написав про інсульт асистента арбітра Сергія Беккера. Тодішня ФФУ відреагувала моментально. Та настільки переконливо пообіцяли оплатити все, що я їм навіть подякував. Я чесно, просто не чекав, що може бути інакше. Зізнаюся, я недооцінив цих людей.

Скоро буде 24 червня! 5 М-І-С-Я-Ц-І-В! Беккеру – Н-І-Ч-О-Г-О! Вже й ФФУ стала УАФ. Вже й український футбол виявився на підйомі. Арбітру Беккеру наша національна асоціація не допомогла НІЧИМ!

9 квітня Сергій Беккер повернувся в Україну. Упродовж цього часу його родина витратила на його реабілітацію:

– 33 000 ЄВРО у Греції

– 135 000 грн в одному реабілітаційному центрі

– 25 000 грн в іншому реабілітаційному центрі

– регулярні масажі тіла і руки

Ця ФФУ вже перейменувала себе в УАФ. Але в мене є для них краща назва з трьох символів. ФФУ/УАФ, ви просто – ДНО!" – написал К.Андриюк на своей странице в Фейсбуке. (Dynamomania.com, 20.06.19).

"То, что ФФУ-УАФ не выделила ни копейки денег на реабилитацию арбитру Сергею Беккеру, пережившему инсульт – не просто песец и фантастика. Это, к сожалению, очень четкая иллюстрация современных подходов Дома Футбола и моральных качеств людей, которые засели там на пятом этаж", – высказал свое мнение о бездействии федерации и упоминавшийся ранее А.Франков на своей странице в Twitter.com (21.06.19).

ПОБЕДА "ОЛИМПИКА"

К сожалению, подгорает у наших горе-управленцев и непосредственно на футбольной кухне. Состав Премьер-лиги на будущий сезон, похоже, определен окончательно – хотя, памятуя о прошлогоднем казусе с "Полтавой", стопроцентную гарантию вряд ли кто отважится дать. Не будет разве что дополнительных игр и неординарных решений в стиле донецкого "Металлурга" со "Сталью" и "Ильичевцем", "Десны" с "Вересом" и "Вереса" со "Львовом".

Отгуляв выходные, исполком ФФУ/УАФ все же принял решение по донецкому "Олимпику", которое должно было состояться еще 14 июня.

"Виконавчий комітет Української асоціації футболу розглянув колективне звернення всіх клубів УПЛ та вніс зміни до ст. 18 Регламенту з атестації футбольних клубів УПЛ стосовно її застосування у процедурі атестації у разі неможливості виконання передбачених нею вимог через наявність відповідних рішень органів здійснення футбольного правосуддя.

А саме визначив, що невиконання вимог, передбачених даною статтею, не є підставою для відмови у видачі клубу атестату у разі, якщо клуб не може виконати дані вимоги у зв’язку з існуванням відповідних рішень органів здійснення футбольного правосуддя, та виключно за умови, якщо клуб здійснюватиме фінансування дитячо-юнацького футболу у межах отриманих клубом від УЄФА бонусів і платежів для розвитку дитячо-юнацького футболу у відповідному сезоні на умовах визначених адміністрацією УАФ.

Таким чином, Виконавчий комітет УАФ усунув прогалину стосовно регулювання проходження процедури атестації клубами, молодіжні та юнацькі команди яких знаходяться під дисциплінарними санкціями", – говорится в официальном заявлении на сайте федерации. (Ffu.ua, 19.06.19).

Благодаря "заплатке" в регламенте "Олимпик" теперь может смело получать аттестат для выступлений в УПЛ в следующем сезоне, тогда как его молодежные команды в категории U-19 и U-21 останутся дисквалифицированными за договорные матчи. То есть, запрет на участие в турнирах УПЛ "олимпийской" молодежи не может быть препятствием для аттестации, если клуб обеспечит финансирование команд этих возрастов другого клуба. Остается лишь узнать, кто те счастливчики, кому достанутся деньги донетчан. И, конечно, размеры финансирования.

"Регламент УПЛ тепер вартує не більше ніж 65 метрів туалетного паперу… Щоб всім стало зрозуміло. Виконавчий комітет дозволив атестувати Олімпік, молодіжні команди якого дискваліфіковані за матчі з фіксованим результатом. Простими словами: УАФ дала фактичний дозвіл молодіжним і юнацьким командам грати на контору. Звичайно, у цьому процесі велику роль зіграли і клуби УПЛ, яки самі особисто дали на це згоду. Тиждень великих перемог українського футболу триває. БРАВО!" – иронизирует Footballhub.com.ua (19.06.19).

Действительно, ситуация становится настоящим прецедентом в украинском футболе. Футбольное законодательство фактически переписывается под один клуб, а значение наказания команд за договорные матчи теперь нивелировано полностью. Решение ФФУ/УАФ подтвердило то, о чем говорилось ранее, – у федерации нет системного подхода и продуманной позиции по данному вопросу.

"Легко понимаю негодование тех, кто называет нынешнее решение, одобренное, кстати, всеми (!) клубами УПЛ, но утвержденное исполкомом лишь когда после выходных заработали банковские учреждения, легализацией договорных матчей. Можно спорить о том, может ли клуб быть так жестоко наказан за то, что сотворили футболисты его младших команд, хоть о наказании-то самого клуба ничего не говорилось – просто так получилось. Можно говорить, что наказание несоразмерно, и можно было бы обойтись штрафами.

Можно, наоборот сказать, что клуб отвечает за все. Но это только в том случае, если предъявят доказательства виновности. Связи, пароли, явки… Пока имеем только заявления Баранки со ссылкой на итальянских "экспертов" – и ответ "Олимпика", заявившего, что упомянутые "эксперты" категорически опровергают свое участие в экспертизе матчей "Олимпика". Но опять-таки только со слов клуба. Слово против слова. А где доказательства? Где следствие, где судебные дела?" – вопрошает обозреватель "СЭ в Украине" (20.06.19) Евгений Белозеров.

"Спросите у владельцев клубов, почему они поддержали такое решение. Если они так решили, то мы обязаны сохранять в нашем футболе баланс, чтобы чемпионат стартовал и все клубы понимали, что есть спортивный принцип. Но в то же время есть и дисциплинарные органы, которые приняли решение, и никто с этим не спорит. Я уверен, что в нашем футболе закон буде главным. Но у клубов интересно спросить: они за то, чтобы делать такие исключения из правил? Моя позиция в этом деле, чтобы Исполком предоставил свое мнение по этому поводу. Было предложено каждому члену Исполкома или поддержать решение клубов, или отказать им. Тогда это будет совсем другая история, которая может пересмотреть решение УПЛ", – приводит слова А.Павелко Sportarena.com (17.06.19).

В общем, стоит поздравить "Олимпик" с победой в своей борьбе. Победой локальной – поскольку многое еще впереди. Выиграно не только дело с первой командой – дисквалифицированные пожизненно футболисты превратились в отстраненных на два года, что уже серьезный шаг. Правда, у клуба нет на руках развернутого решения Апелляционного комитета ФФУ, без чего дальнейшие шаги невозможны…

АТАКА НА ПЛАТИНИ

Тем временем поступили новости международного масштаба. Во вторник, 18 июня, в СМИ появилась информация о том, что бывший президент УЕФА Мишель Платини был якобы арестован во Франции в рамках антикоррупционного расследования по поводу присуждения Катару прав на проведение ЧМ-2022.

Новость тут же получила налет фейковости, что произошло преимущественно за счет российских медиа. Те раздули из нее мыльный пузырь, высказав массу гипотез, вплоть до того, что:

"Взятый под стражу экс-глава УЕФА Мишель Платини может встретить в тюрьме свой день рождения (21 июня – прим. В.Ж.)", – выдал "Советский спорт" (18.06.19).

Тем не менее, нашлись и здравомыслящие люди, призвавшие общественность не верить слухам и не делать поспешных выводов, основываясь лишь на лихорадочных предположениях враждебно настроенной прессы.

"Предлагаю быть максимально аккуратными и терпеливыми относительно Платини и финансовой прокуратуры. Есть достаточно серьезные юридические тонкости в названии того, что происходит, нам в большинстве своем непонятно, а они важны. Нужно полагаться на официальную информацию", – к примеру, высказался относительно задержания бывшего президента УЕФА тот же А. Франков в своем Твиттере (Dynamomania.com, 18.06.19).

Журналист как в воду глядел. Как позже сообщил всемирно известной службе новостей CNN пресс-секретарь французской полиции, Платини не был арестован или обвинен в совершении преступления, а просто стал субъектом допроса. В тот же день француз был допрошен в управлении судебной полиции в Нантерре.

Информацию подтвердил и официальный представитель Платини Жан-Кристоф Алькье. А адвокат функционера Уильям Бурдон особо подчеркнул, что Платини по делу проходил свидетелем:

"Мишель Платини, будучи заслушанным в ходе того же расследования в прошлом году, теперь подвергается допросу под стражей по техническим причинам. Это ни в коем случае не арест, а слушание в качестве свидетеля, которое необходимо следователям. Платини спокоен и точен, отвечая на все вопросы, в том числе об условиях присуждения Евро-2016. Он дал полезные объяснения. Ему не в чем упрекать себя и он полностью чужд фактам, которые его не касаются". (Terrikon.com, 18.06.19).

Кроме того, Ж.-К.Алькье отметил, что взятие его подопечного под стражу было сделано для того, чтобы другие вовлеченные в процесс лица не могли договориться за рамками разбирательства.

"Это шло очень долго, учитывая количество вопросов, которые мне задавали. Все могло происходить еще дольше, ведь меня расспрашивали о чемпионате Европы 2016 года во Франции, чемпионате мира в России и мировом первенстве в Катаре. Также они задавали вопросы о ФИФА. Я спокойно побеседовал со следователями на все интересующие их темы", – позже поведал уже сам М.Платини, которого выпустили из-под стражи около двух часов ночи в среду. (Tass.ru, 19.06.19).

Интересно, что за несколько дней до задержания экс-президент УЕФА даже не задумывался о новых разбирательствах, считая дни до возвращения в футбол после дисквалификации (истекает в октябре). В интервью New York Times он рассказал, что продолжает отстаивать свою точку зрения в различных судах и не признает вины ни в одном из дел, заведенных против него.

"Это был заговор, и только суд может помочь, потому что ФИФА никогда никому не поможет. …Не знаю как именно, но я вернусь", – приводит слова М.Платини "Футбольный клуб" (21.06.2019).

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ ФУТБОЛЬНОЙ ЖИЗНИ

ЖРЕБИЙ ДЛЯ "ЗАРИ". В среду, 19 июня, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка второго отборочного раунда Лиги Европы. Наш представитель на этой стадии, "Заря", могла узнать соперника сразу – но, получила только вариант: "Будучность" из Черногории или нарвский "Транс" из Эстонии.

"И хорошо, что вариант, а не конкретного соперника. Дело в том, что при нынешней жеребьевке УЕФА традиционно разбивает команды на группы – для упрощения процедуры и экономии времени. "Заря" на этом этапе, как и на следующем, "сеяная", – отмечает "СЭ в Украине" (20.06.19).

Журналисты и специалисты едины во мнении – любого из пары соперников луганчане должны проходить, поскольку де-факто являются сильнее оппонентов.

"Нарва" никогда не становилась чемпионом Эстонии, а в еврокубках не одержала ни одной победы и ни разу не сыграла вничью. У нее 16 сыгранных еврокубковых матчей и 15 поражений.

"Единственная победа – в самом первом еврокубковом поединке летом 2001 года чисто кулуарная. В шведском "Эльфсборге" сыграл дисквалифицированный футболист, и скандинавам засчитали технические 0:3. Но даже это не помогло "Трансу" выйти в следующий раунд, ведь в Швеции он влетел 0:5. В сыгранных 15-ти еврокубковых поединках у "Транса" 10 поражений с крупным счетом и только четыре забитых мяча. В прошлом сезоне команда также играла в Европе, но вылетела от сараевского "Железничара" – 0:2, 1:3", – приводит факты о слабости эстонской команды еженедельник "Футбол" (20.06.19).

В отличие от своего соперника, "Будучность" три раза выигрывала национальный чемпионат из 13-ти первенств времен независимости страны. При этом, она является завсегдатаем еврокубков. Правда, лишь однажды добралась до третьего отборочного раунда Лиги Европы, пройдя в 2011 году "Баку". С другой стороны, черногорский чемпионат справедливо считается одним из слабейших не только в бывшей Югославии, но и во всей Европе, так что и "Будучность" при всей стабильности попадания в еврокубки, – не ровня "Заре".

В луганском клубе пока о своих потенциальных соперниках мало что знают, но обещают подойти ко встрече с кем-либо из них со всей серьезностью.

"Будем собирать информацию. Хорошо, что эти соперники сыграют друг с другом в боевых составах. Что-то прятать они уже не будут. Если есть возможность, мы с удовольствием посетим этот матч, снимем его и разберем. А говорить, кто лучше или кто хуже, сейчас не стоит. Важно показать свою силу и смотреть дальше. Уверен, что те вызовы, которые будут нас ждать в дальнейшем, будут посильнее. Но через такие игры хорошо набирать форму и уверенность", – сказал главный тренер "Зари" Виктор Скрипник во время своей презентации в качестве нового наставника команды. (Zarya-lugansk.com, 21.06.2019).

"ДЕЛО МОРАЭСА" ЗАКРЫТО? Апелляционный комитет Европейского футбольного союза подтвердил решение комитета контроля, этики и дисциплины о правомерности выступления нападающего Жуниора Мораэса за национальную сборную Украины 22 марта против Португалии и 25 марта против Люксембурга.

"Позов щодо неправомірності виступів Жуніора Мораеса за збірну України було відхилено Апеляційним комітетом УЄФА.

Нагадаємо, що федерації футболу Португалії та Люксембургу звернулися до УЄФА із заявою щодо неправомірного, на їхню думку, виступу Жуніора Мораеса за збірну України в березневих матчах кваліфікації Євро-2020. Комітет із дисциплінарних та етичних питань УЄФА відхилив цей позов.

Португальці та люксембуржці звернулися до наступної інстанції – Апеляційного комітету УЄФА, який підтвердив попереднє рішення", – гласит официальное заявление на сайте ФФУ/УАФ. (Ffu.ua, 19.06.19).

Интересно, что по сообщениям в люксембургской прессе, их делегация была настроена перед заседанием довольно оптимистично, и сейчас не скрывает своего разочарования. После отклонения апелляции боссы Федерации футбола Люксембурга сделали запрос в УЕФА предоставить им причины отказа. Только после получения мотивационной части вердикта они примут решение о своих дальнейших шагах, в частности обращения в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS).

В то же время, португальские СМИ, в лучшем случае, только упомянули о факте отказа. Там вообще перестали уделять внимание проблеме Мораэса после скоропалительного отъезда из Украины в итальянскую "Рому" Паулу Фонсеки.

В свою очередь отечественная пресса после решения АК УЕФА особой радости не выказала. Напротив, она требует от футбольных властей страны сделать соответствующие выводы и впредь не допускать подобных ситуаций.

"Апелляция Люксембурга и Португалии по делу Мораэша отклонена, что позволяет снова с облегчением выдохнуть. Хотелось бы, чтоб на этом с проблемой натурализации бразильца покончили навсегда. Единственное – сумев извлечь полезные уроки и не разбазарив опыт в поисках мифических внутренних врагов. Вечно это у нас подменяет анализ собственной немотивированной торопливости и постоянного непрофессионализма", – констатирует "Футбол" (20.05.19).

ОРДЕЦ В МОСКОВСКОМ "ДИНАМО". Еще один игрок донецкого "Шахтера" и сборной Украины перебрался в Россию – защитник Иван Ордец подписал трехлетний контракт с московским "Динамо" в статусе свободного агента. Ордец стал третьим исполнителем горняцкого клуба, вслед за Ярославом Ракицким ("Зенит") и Олегом Данченко ("Рубин"), обзаведясь футбольной пропиской на территории страны-агрессора.

Естественно, как и его "предшественники", 26-летний центрбек подвергся обструкции в соцсетях. Досталось ему и от украинских СМИ.

Между тем, "Трибуна" полагает, что в "Шахтере" работа с украинскими игроками вообще построена на грани краха.

"Сам по себе уход Ордеца – не катастрофа для "Шахтера". Это лишь симптом. Серьезная проблема в другом: по вине агентов или нет, но клуб откровенно слабо работает с украинскими игроками на трансферном рынке. Зарабатывает миллионы на бразильцах, но не в состоянии извлечь максимум выгоды из украинцев, хотя подписывает и воспитывает качественную молодежь пачками", – пишет Ua.tribuna.com (20.06.19).

Интернет-ресурс в компанию к И.Ордецу также добавляет четыре серьезные потери горняков за последние сезоны, которые добились значительного успеха в своих карьерах. Речь об Александре Зинченко, Руслане Малиновском, Александре Караваеве и Иване Петряке. С одной стороны это говорит о том, что у "Шахтера" сильная футбольная школа, но с другой – что клуб бездарно использует ее усилия. Нынче в основной обойме команды всего три воспитанника (Виктор Коваленко, Сергей Болбат, Николай Матвиенко), однако место каждого из них в стартовом составе под большим сомнением.

"Если бы "Шахтер" не давал украинцам шанс, но системно зарабатывал на их трансферах, то в этом был бы смысл. Но большинство воспитанников пачками маринуются в "Мариуполе" или где-то еще в УПЛ, а потом уходят свободными агентами.

Аренда в фарм – хороший первый шаг для молодого игрока во взрослом футболе. Только за ним должна быть следующая ступень: возвращение в основную обойму "Шахтера" или трансфер в Европу. Донецкий клуб перемолол и выплюнул слишком много украинских талантов – намного больше, чем применил с пользой. Тот случай, когда КПД по бразильцам выше на порядок.

За десяток лет у "Шахтера" всего три трансфера украинцев в Европу за деньги – Чигринский, Малиновский и Петряк. Последние два проданы совсем недорого, а первый вернулся в клуб через сезон и ушел потом свободным агентом. Даже с переездом Ракицкого в Россию (хотя это совсем другой случай) получается слишком мало и несистемно.

Если ничего не изменится, то ситуация Зинченко повторится еще не раз. И молодые игроки будут абсолютно правы", – заключает Ua.tribuna.com (20.06.19).

Самые красивые девушки у нас в Instagram!