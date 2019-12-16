Штампы росСМИ: появилась реакция Украины на скандал с Зозулей в Испании

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на скандал вокруг украинского форварда Романа Зозули, который подвергся оскорблениям с трибун во время матча чемпионата Испании.

Словесные нападки в адрес экс-футболиста сборной Украины в дипломатическом ведомстве назвали надуманными и созвучными штампам российской пропаганды. Также там выразили полную поддержку Зозуле.

Роман Зозуля dw.com

"Позорные оскорбления со стороны так называемых болельщиков являются не только надуманными и безосновательными, но и созвучными со штампами российской пропаганды. Любить свою страну и заботиться о ее судьбе – естественная черта сознательного гражданина в цивилизованном мире. Призываем официальные власти Испании и руководство Королевской испанской футбольной федерации должным образом отреагировать на инцидент для предотвращения подобным недопустимым проявлениям в будущем", – говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Екатерины Зеленко, передает УНИАН.

Как сообщал OBOZREVATEL, матч второго дивизиона чемпионата Испании "Райо Вальекано" – "Альбасете" был сорван из-за того, что фанаты хозяев скандировали оскорбления в адрес украинского игрока со словами "Зозуля – "е***ый нацист". В результате футболисты "Альбасете" отказались продолжать игру.

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