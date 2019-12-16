Главная Новости
16 декабря • обновлено в 16:22
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Штампы росСМИ: появилась реакция Украины на скандал с Зозулей в Испании

1.9т
Читать материал на украинском

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на скандал вокруг украинского форварда Романа Зозули, который подвергся оскорблениям с трибун во время матча чемпионата Испании.

Словесные нападки в адрес экс-футболиста сборной Украины в дипломатическом ведомстве назвали надуманными и созвучными штампам российской пропаганды. Также там выразили полную поддержку Зозуле.

Роман Зозуля

Роман Зозуля

dw.com

"Позорные оскорбления со стороны так называемых болельщиков являются не только надуманными и безосновательными, но и созвучными со штампами российской пропаганды. Любить свою страну и заботиться о ее судьбе – естественная черта сознательного гражданина в цивилизованном мире. Призываем официальные власти Испании и руководство Королевской испанской футбольной федерации должным образом отреагировать на инцидент для предотвращения подобным недопустимым проявлениям в будущем", – говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Екатерины Зеленко, передает УНИАН.

Новости
"Не потому, что нацист": Зозуля жестко ответил на оскорбления фанатов в Испании

Как сообщал OBOZREVATEL, матч второго дивизиона чемпионата Испании "Райо Вальекано" – "Альбасете" был сорван из-за того, что фанаты хозяев скандировали оскорбления в адрес украинского игрока со словами "Зозуля – "е***ый нацист". В результате футболисты "Альбасете" отказались продолжать игру.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!

Автор
Денис Карпов
Персона
Роман Зозуля
Место
Украина
Теги
Альбасете Райо Вальекано Министерство иностранных дел Украины
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
8
10
Смешно
5
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Нациков видно из далека.... Если он вместе с украинскими нацистами... Не нужно его оправдывать:-- нацик, он и есть нацик
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
иловайский юрий
иловайский юрий
надо же,оказывается укронациков не только в россии не любят)
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги