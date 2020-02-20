Шовковский получил платежку за несуществующий газ и пригрозил местью

Легендарный вратарь, один из тренеров сборной Украины Александр Шовковский подаст в суд на "Киевгаз" из-за того, что ему до сих пор приходят платежки, хотя газ отключен с 2016 года.

Александр Шовковский ФК "Динамо"

Об этом легенда "Динамо" сообщил на своей странице в Instagram.

"Платежка за газ 706,71 гривна. Много это или мало – судить вам, вопрос риторический. Но обо всем по порядку. В 2016 году произошел взрыв в жилом доме из-за утечки газа. Во избежание повторения такого происшествия компания "Киевгаз" инициировала проверки... Я взвесил стоимость приобретения электрической плиты, ее замены на газовую и стоимость ремонта с переделкой кухни и сказал, чтобы отключали газ. Где-то с июля 2016 года газ в мою квартиру больше не поступает, и газовый счетчик, мною установленный, замер навсегда. Но не замерло начисление за газ по тарифу (без счетчика). Принципиально буду судиться", – написал Шовковский, приложив фотографию квитанции.

Напомним, ранее советник Зеленского Игорь Новиков заявил, что ему пришли космические платежки за газ. Он обвинил во всем менеджмент "Нафтогаза", который, по его словам, продвинул постановление Кабинета министров, позволяющее пересчитывать тарифы задним числом.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александра Шовковского называли одним из основных претендентов на должность министра спорта.

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