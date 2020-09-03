Шевченко выпустил двух дебютантов в стартовом составе сборной Украины на матч Лиги наций

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко на матч Лиги наций против команды Швейцарии выпустил двух новичков.

Впервые в своей карьере за "сине-желтых" сыграют защитник "Динамо" Александр Тымчик и защитник "Андерлехта" Богдан Михайличенко. Оба 23-летних игрока в прошлом сезоне выступали за "Зарю".

Полные составы команд выглядят следующим образом:

Украина: Пятов – Михайличенко, Матвиенко, Кривцов, Тымчик – Степаненко, Малиновский, Зинченко – Коноплянка, Ярмоленко – Мораес.

Запасные: Бущан, Лунин, Соболь, Пластун, Караваев, Сидорчук, Харатин, Коваленко, Марлос, Цыганков, Яремчук, Супряга.

Швейцария: Зоммер – Цубер, Родригес, Аканджи, Эльведи, Мбабу – Варгас, Джака, Соу, Эмболо – Сеферович.

Запасные: Мвого, Омлин, Видмер, Ланг, Эбишер, Штеффен, Фасснахт, Айети, Гавранович, Зом, Омерагич, Бенито.

Стартовый состав сборной Украины на матч против Швейцарии УАФ

Напомним, что матч Украина – Швейцария начнется в 21:45. Уже опубликован список телеканалов, которые покажут эту игру.

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